Форвард так і не повертався до клубу.

Рівненський Верес на початку лютого повідомив про самовільний відхід турецького нападника Ерена Айдіна з розташування команди в Туреччині під час зимових зборів.

Після цього в різноманітних джерелах з’явилась інформація з приводу нібито повернення 22-річного виконавця назад до табору "червоно-чорних", яка зрештою не знайшла підтвердження в самому клубі.

"У зв’язку з поширенням в окремих українських медіа та соціальних мережах інформації про нібито повернення гравця Ерена Айдіна до розташування народного клубу Верес повідомляємо наступне.

Після того, як третього лютого цього року Ерен Айдін самовільно залишив розташування команди у Туреччині, футболіст до табору клубу жодного разу не повертався

Уся поширена раніше частиною українських медіа інформація про його ніби то повернення не відповідає дійсності. Офіційних звернень щодо ситуації з Ереном Айдіном від жодного українського медіа народний клуб не отримував.

Просимо представників медіа, уболівальників та інші інформаційні ресурси утриматися від поширення неперевіреної інформації та орієнтуватися виключно на офіційні повідомлення клубу, опубліковані на офіційному сайті та в клубних соцмережах", — ідеться в заяві клубу.

У першому півріччі в складі Вереса Айдін провів 10 матчів, забив один гол та віддав три асисти.