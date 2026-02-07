Італія

Турецький талант підпише угоду на чотири роки та стане одним із найбільш оплачуваних гравців команди.

Ювентус досяг усної домовленості з Кенаном Їлдизом та його представниками щодо підписання нового довгострокового контракту. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, нова угода з 20-річним турком буде розрахована на чотири роки. Їлдиз погодився підписати контракт із суттєвим підвищенням заробітної плати, що зробить його одним із найбільш високооплачуваних футболістів у складі Ювентуса.

Нинішній контракт Кенана зі "старою синьйорою" діє до літа 2029 року, однак клуб вирішив заздалегідь зафіксувати майбутнє одного зі своїх ключових молодих талантів. У Турині розглядають Їлдиза як важливу фігуру довгострокового проєкту.

У поточному сезоні Кенан Їлдиз провів 31 матч у всіх турнірах, у яких забив 9 голів і віддав 8 результативних передач, провівши на полі 2472 хвилини.