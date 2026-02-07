До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 7 лютого, розпочавшись о 13:00.
фото ФК Карпати Львів
07 лютого 2026, 12:40
Сьогодні, 7 лютого, львівські Карпати проведуть свій п’ятий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.
Суперником для команди Франсіско Фернандеса буде шведський ГАІС Гетеборг. Матч розпочнеться о 13:00.
Онлайн трансляція матчу Карпати — ГАІС:
За підсумками першої частини сезону УПЛ Карпати посіли дев’яту сходинку.