До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 7 лютого, розпочавшись о 16:00.
фото ФК Шахтар Донецьк
07 лютого 2026, 13:00
Сьогодні, 7 лютого, донецький Шахтар проведе свій третій контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту другої половини сезону в УПЛ та Лізі конференцій.
Суперником для команди Арди Турана буде грузинський Динамо Тбілісі. Матч розпочнеться о 16:00.
Онлайн трансляція матчу Шахтар — Динамо Тбілісі:
За підсумками першої частини сезону УПЛ Шахтар посів другу сходинку.