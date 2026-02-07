Контракт розрахований до 2031 року.
Адріан Лахдо, ФК Комо
07 лютого 2026, 12:22
Комо на своєму офіційному сайті оголосив про підписання півзахисника Гаммарбю Адріана Лахдо.
Угода з 18-річним шведом розрахована до 2031 року.
За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу склала близько 12 мільйонів євро.
Нинішнього сезону Лахдо провів три матчі, в яких забив один гол. Всього на його рахунку 19 матчів за основний склад, два голи та три асисти. Також він відіграв вісім матчів у складі юнацької збірної Швеції.
Після 23 турів Комо набрав 41 очко і посідає шосте місце у Серії А. Свій найближчий матч підопічні Сеска Фабрегаса проведуть 10 лютого проти Наполі у Кубку Італії.