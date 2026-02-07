Італія

Комо на своєму офіційному сайті оголосив про підписання півзахисника Гаммарбю Адріана Лахдо.

Угода з 18-річним шведом розрахована до 2031 року.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу склала близько 12 мільйонів євро.

Нинішнього сезону Лахдо провів три матчі, в яких забив один гол. Всього на його рахунку 19 матчів за основний склад, два голи та три асисти. Також він відіграв вісім матчів у складі юнацької збірної Швеції.

Після 23 турів Комо набрав 41 очко і посідає шосте місце у Серії А. Свій найближчий матч підопічні Сеска Фабрегаса проведуть 10 лютого проти Наполі у Кубку Італії.