Керманич "червоно-білих" підбив підсумки першого півріччя та окреслив завдання команди на весну.

Головний тренер Кривбасу Патрік ван Леувен дав розгорнуте інтерв’ю клубним журналістам, у якому підсумував виступ команди в першій частині сезону-2025/26 та розповів про цілі, кадрові зміни й роботу з молоддю.

Наставник відзначив, що задоволений загальним прогресом команди, попри складні стартові умови та постійну інтеграцію нових гравців:

"Мені загалом подобається вся перша половина сезону. Ми почали в складних умовах, тому що потрібно було інтегрувати багато нових гравців. Думаю, після першого матчу проти Колосу ми краще зрозуміли, що нас очікує в УПЛ, і це дало нам позитивне відчуття. Ми побачили багато можливостей для досягнення того результату, якого хотіли", — цитує слова ван Леувена пресслужба Кривбасу.

Говорячи про ігрову ідентичність команди та перспективи на другу частину сезону, тренер наголосив, що процес ще триває, але напрямок розвитку є правильним:

"Вважаю, що все ще в процесі. Ми недобрали очок у першій частині сезону. Отже, рухаємося вперед, але ще не на 100% у потрібному напрямку. Точно можемо прогресувати, і це наша мета на другу частину сезону — зробити крок уперед й подивитися, як далеко ми зможемо дійти, прагнучи до 99,9%".

Також наставник окреслив критерій, за яким оцінюватиме успішність весняного відрізка чемпіонату:

"Я сказав команді, що дуже задоволений кількістю очок, яку ми набрали в першій половині сезону. Такою ж є мета і на другу частину — покращити наш показник. Наприкінці чемпіонату ми зможемо сказати: “Так, ми це зробили”, якщо наберемо стільки ж очок або більше", — підсумував ван Леувен.

Окремо тренер наголосив на важливості розвитку молоді та внутрішніх ресурсів клубу, підкресливши, що залучення юних футболістів до тренувань із першою командою є стратегічним кроком для майбутнього Кривбасу.