Україна

Бразильцю подобається в Україні.

Новачок львівських Карпат Едсон розповів про життя в Україні та Бразилії. Цитує бразильця офіційний сайт «левів».

«Я ціную безпеку тут. Як би це дивно не звучало в контексті війни, але у повсякденному житті дійсно можна спокійно ходити вулицею, не боячись, що тебе пограбують, як це часто буває в Бразилії.

Наприклад, у Бразилії грабежі – це справді серйозна проблема. Якщо в тебе хороший телефон, це небезпечно, адже тебе можуть пограбувати. Я також вважаю важливими повагу і вихованість людей. Звісно, в Бразилії теж є багато вихованих людей, але це не більшість, як, наприклад, у Європі, в Україні.

Місто, де я народився і виріс, я дуже люблю. Мрію про повернення туди, щоб бути ближче до моєї родини, до друзів, до тепла… Це місто, де немає холоду: там мінімум 27 градусів тепла, зазвичай 30, 32, 33… Це погода, за якою я сумую. Це місто, яке я люблю і не проміняю на жодне з тих, де я жив чи які відвідав. Саме там моє коріння, все, що я пережив у найважчий період життя. Це місто в моєму серці, і я не проміняю його ні на що.

Моя сім’я була бідною, справді бідною, тож у нас не було багато можливостей для інших речей, наприклад, подорожей. Але Натал (рідне місто Едісона — прим.) – дуже маленьке місто, і де б ти не жив, ти завжди близько до пляжу. Це маленьке місто з багатьма пляжами, штат повністю орієнтований на море. Десять хвилин ходьби і ти вже на пляжі. Тому я дуже люблю це місце, дуже люблю море», — сказав Едсон.

Нагадаємо, що Едсон перебрався до Карпат з львівського Руху цієї зими.