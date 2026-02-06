Україна

Бразилець хоче розмовляти українською.

Новачок львівських Карпат Едсон розповів про вивчення української мови. Його слова наводить офіційний сайт «зелено-білих».

«Після того, як я почав грати за межами Бразилії, я завжди хотів вивчати мови: українську, англійську, іспанську, коли грав у Мексиці. Тут я багато вчився завдяки спілкуванню.

Для мене не було проблемою проводити час з українцями, знайомитися з їхніми родинами. Я й надалі хочу вивчати українську та інші мови, думаючи про майбутнє. Футбольна кар’єра коротка, і ми ніколи не знаємо, що буде далі.

Я намагаюся щодня вивчити хоча б одне українське слово. Якщо ти звертаєшся до мене повільно, то я вже можу зрозуміти загальний зміст. Якщо ти скажеш довге речення, то з десяти слів я зрозумію п’ять і вже знатиму, що ти хочеш сказати. Для мене це дуже важливо», — заявив Едсон.