Україна

Гравець провів результативну першу частину кампанії.

Український центральний півзахисник Олег Криворучко на початку поточного сезону перебрався з ковалівського Колоса до київського Лівого Берега на правах оренди.

21-річний виконавець за цей час провів 17 матчів, забив два м’ячі та віддав один гольовий пас.

А вже під час зимової перерви "чорно-білі" вирішили достроково завершити оренду угоду футболіста та повернути його до свого розташування.

Колос повідомив, що гравець уже прибув до Туреччини та приєднався до табору команди.