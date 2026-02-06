Україна

Голкіпер Динамо увійшов в історію юнацького футболу, зігравши ювілейний матч проти Атлетіко.

Матч проти Атлетіко став ювілейним для воротаря Динамо В’ячеслава Суркіса — він провів 100-й поєдинок на клубному рівні U-19. Юнак виступав у цій віковій категорії у складі Зорі та Динамо, зігравши 90 матчів у першості U-19 та 10 поєдинків у Юнацькій лізі УЄФА.

Суркіс став першим футболістом в історії українського юнацького футболу, який досяг такої позначки на клубному рівні. Уже навесні до цього показника можуть наблизитися й інші гравці: Святослав Матяш із Кривбасу, Кирило Осипенко з Динамо та Віктор Цуканов із Шахтаря — кожен із них має по 96 матчів.

За весь час існування першості U-19 у змаганнях взяли участь 3857 футболістів із 40 клубів. З 2013 року українські команди також виступають у Юнацькій лізі УЄФА, де країну представляли юнаки Шахтаря, Динамо та Руху — загалом 285 гравців.