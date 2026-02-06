Україна

Львівська "міграція" продовжується.

Львівський Рух здійснив перехід нападника Ігора Невеша з сусідніх Карпат. Про це повідомляє офіційний сайт «жовто-чорних».

Зазначається, що йдеться про орендну угоду, яка буде розрахована до кінця поточного сезону.

26-річний Ігор Невес приєднався до Карпат влітку 2023-го року. За цей час він провів 71 матч за львівську команду в рамках Першої ліги та УПЛ, забивши загалом 15 м’ячів та віддавши п’ять результативних передач.

В першій половині сезону Невес провів за Карпати 15 матчів, забив два голи та віддав одну результативну передачу.