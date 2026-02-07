До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 7 лютого, розпочавшись о 16:00.
ФК Колос Ковалівка
07 лютого 2026, 10:33
Сьогодні, 7 лютого, ковалівський Колос проведе свій шостий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту другої половини сезону в УПЛ.
Суперником команди Руслана Костишина буде черкаський ЛНЗ. Матч розпочнеться о 16:00.
Онлайн трансляція матчу Колос — ЛНЗ:
За підсумками першої частини сезону УПЛ Колос займає шосте місце, а ЛНЗ іде на першій сходинці.