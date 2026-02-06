Україна

Одесити зберегли 19-річного хавбека до кінця 2026 року з опцією повноцінного викупу.

Одеський Чорноморець продовжив орендну угоду з панамським півзахисником Пласом Амадором Анелем Райсом. Про це повідомила пресслужба клубу.

Нова угода з 19-річним футболістом діятиме до кінця 2026 року, при цьому Чорноморець матиме можливість повністю викупити контракт гравця протягом терміну оренди.

Хавбек юнацької збірної Панами виступає за одеську команду з березня 2025 року. За цей час він провів 10 матчів та відзначився одним забитим м’ячем.

На зимову перерву Чорноморець пішов на третьому місці турнірної таблиці Першої ліги. Під час паузи в команді відбулися зміни на тренерському містку: клуб утретє очолив Роман Григорчук, який змінив на посаді Олександра Кучера.