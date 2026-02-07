Туреччина

Чергові новачки у складі турецького клубу.

Бешикташ посилив свій склад воротарем Роми Девісом Васкесом та захисником Марселя Майклом Мурільйо. Про це повідомляє прес-служба турецького клубу.

Орендна угода з 27-річним колумбійським голкіпером розрахована до кінця сезону та включає опцію викупу.

У складі "вовків" Васкес не провів жодного матчу з літа минулого року, коли перебрався з Мілана, за який також не виступав.

Угода з 29-річним панамським захисником підписана до літа 2028 з можливістю продовження контракту ще на один сезон. Сума трансферу становила шість мільйонів євро.

Цього сезону Мурільйо відіграв 25 матчів, у яких забив два голи та віддав три гольові передачі.

