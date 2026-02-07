Чергові новачки у складі турецького клубу.
Девіс Васкес, ФК Бешикташ
07 лютого 2026, 12:44
Бешикташ посилив свій склад воротарем Роми Девісом Васкесом та захисником Марселя Майклом Мурільйо. Про це повідомляє прес-служба турецького клубу.
Орендна угода з 27-річним колумбійським голкіпером розрахована до кінця сезону та включає опцію викупу.
У складі "вовків" Васкес не провів жодного матчу з літа минулого року, коли перебрався з Мілана, за який також не виступав.
Угода з 29-річним панамським захисником підписана до літа 2028 з можливістю продовження контракту ще на один сезон. Сума трансферу становила шість мільйонів євро.
Цього сезону Мурільйо відіграв 25 матчів, у яких забив два голи та віддав три гольові передачі.
Раніше повідомлялося, що Бешикташ підсилився захисником з АПЛ.