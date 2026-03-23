Розгромна поразка від Динамо та 14 матчів без перемог стали останньою краплею для наставника.
Кирило Нестеренко, пресслужба ФК Олександрія
23 березня 2026, 12:10
Олександрія оголосила про відставку свого головного тренера Кирило Нестеренко.
Останньою краплею стала розгромна поразка від київського Динамо Київ у 21-му турі УПЛ з рахунком 0:5. Безвиграшна серія Олександрії у чемпіонаті України досягла 14 матчів. Команда наразі перебуває у зоні вильоту, набравши всього 11 очок.
Чутки про можливе звільнення тренера циркулювали ще восени, проте керівництво клубу довірило зимову підготовку саме штабу Нестеренка.
Нестеренко очолював Олександрію з літа 2025 року. Під його керівництвом команда здобула 2 перемоги, 5 разів зіграла внічию та зазнала 17 поразок.