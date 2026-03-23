Розгромна поразка від Динамо та 14 матчів без перемог стали останньою краплею для наставника.

Олександрія оголосила про відставку свого головного тренера Кирило Нестеренко.

Останньою краплею стала розгромна поразка від київського Динамо Київ у 21-му турі УПЛ з рахунком 0:5. Безвиграшна серія Олександрії у чемпіонаті України досягла 14 матчів. Команда наразі перебуває у зоні вильоту, набравши всього 11 очок.

Чутки про можливе звільнення тренера циркулювали ще восени, проте керівництво клубу довірило зимову підготовку саме штабу Нестеренка.

Нестеренко очолював Олександрію з літа 2025 року. Під його керівництвом команда здобула 2 перемоги, 5 разів зіграла внічию та зазнала 17 поразок.