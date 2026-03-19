Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 19 березня 2026 року.

Київське Динамо впевнено обіграло Олександрію з рахунком 5:0 у матчі 21-го туру УПЛ.

Рахунок уже на четвертій хвилині відкрив Андрій Ярмоленко, для якого цей гол став 119-м у чемпіонаті України. До перерви перевагу гостей подвоїв Олександр Яцик.

У другому таймі кияни продовжили домінувати: відзначилися Назарій Волошин, Богдан Редушко та Матвій Пономаренко. Пономаренко з дев'ятьма голами вийшов у лідери бомбардирської гонки.

Олександрія — Динамо Київ 0:5

Голи: Ярмоленко, 3, Яцик, 20, Волошин, 68, Редушко, 72, Пономаренко, 83

Олександрія: Макаренко — Ващенко, Кампуш, Беїратче, Огарков (Андрейчик, 84) — Шостак (Амарал, 54), Фернандо (Бутко, 79), Мишньов — Родрігеш (Черниш, 79), Ндіага (Жонатан, 79), Цара.

Динамо Київ: Нещерет — Тимчик (Караваєв, 81), Попов, Захарченко, Вівчаренко — Яцик (Михайленко, 61), Бражко (Буяльський, 76), Шапаренко (Піхальонок, 61) — Ярмоленко (Волошин, 61), Пономаренко, Редушко.

Попередження: Шостак, Беїратче — Захарченко