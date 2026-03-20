Ексгравець Дніпра-1 уклав контракт із клубом до літа 2026 року.

Футбольний клуб Олександрія офіційно оголосив про підписання алжирського захисника Яніса Амаша. Про це повідомила пресслужба клубу.

Деталі угоди наразі не розкриваються. Водночас, за інформацією порталу Transfermarkt, сторони підписали контракт до 30 червня 2026 року. Пізніше ці дані підтвердили й у самому клубі, однак фінансові умови залишаються невідомими.

Останнім клубом Амаша був Оран. Із лютого 2025 року футболіст перебував у статусі вільного агента.

Раніше, у період із 2022 по 2023 рік, захисник уже виступав в Україні — за Дніпро-1. За цей час він провів 19 матчів, у яких відзначився трьома забитими м’ячами та п’ятьма результативними передачами. Також у своїй кар’єрі Амаш грав за Ароку, Боавішту, Ніццу і Ред Стар.

Нагадаємо, напередодні Олександрія зазнала розгромної поразки від Динамо у матчі 21-го туру української Прем’єр-ліги. Після цієї гри команда Кирила Нестеренка посідає передостаннє місце в турнірній таблиці, маючи у своєму активі лише 11 очок.