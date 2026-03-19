Кирило Нестеренко поділився своїми думками після гри з "біло-синіми".

Головний тренер Олександрії Кирило Нестеренко прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти київського Динамо (0:5).

"Маємо рахунок 0:5, і зараз щось мені коментувати недоречно. Можу тільки вибачитися перед нашими фанатами, тому що вони прийшли, вони підтримували команду, кричали: "Разом і до кінця!". 0:5 – це багато, ми не маємо право так робити на нашому стадіоні, в нашому домі, перед нашими фанатами.

Сьогодні Динамо розбивало наш пресинг, вони намагалися грати активно. Гравці Динамо виходили з-під цього пресингу та створювали моменти біля наших воріт. А ми, на жаль, нічого не створили.

Скорко вже тренується в групі – його можемо очікувати вже в найближчих матчах. Булеца та Жота ще матимуть контрольне МРТ. Подивимося, але вони вже поряд до того, щоб повернутися на поле", — сказав Нестеренко в ефірі УПЛ ТБ.

