Український фахівець повернувся до клубу та готує зміни у штабі.

Відомий український фахівець Володимир Шаран втретє очолив Олександрію. Про це повідомляє пресслужба "містян".

54-річний фахівець планує зробити ставку на спеціалістів, з якими вже працював у другій команді клубу.

До його штабу увійдуть асистенти Сергій Лактіонов та Дмитро Леонов, тренер воротарів Євген Білоконь, а також фахівець із фізичної підготовки Роман Чуприна.

Крім того, до тренерського штабу приєднається Максим Білий — колишній асистент Кирила Нестеренка, який працював у клубі з січня цього року.

Нагадаємо, керівництво команди сьогодні звільнило Нестеренка, який здобув дві перемоги за 20 турів УПЛ.