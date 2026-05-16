Іспанія

Наставник Ельче пропустить вирішальні матчі команди у Ла Лізі.

Головний тренер Ельче Едер Сарабія отримав чотири матчі дискваліфікації в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє Marca.

45-річний іспанець отримав дискваліфікацію за образливі та нецензурні слова на адресу арбітрів після матчу чемпіонату проти Бетіса (1:2).

За словами арбітра Діаса де Мери, наставник Ельче в підтрибунному приміщенні назвав суддів "безсоромними покидьками та синами хвойд". Також у протоколі арбітр додав, що через кілька хвилин фахівець вибачився за свої слова.

Сарабія був незадоволений скасованим голом своєї команди наприкінці першого тайму за рахунку 1:1, коли на думку арбітрів рукою зіграв Андре Сілва, що на думку іспанця було серйозною помилкою з боку суддів.

Таким чином, Ельче проведе два останні матчі у битві за виживання у Ла Лізі проти Хетафе та Жирони без свого головного тренера на тренерському містку.

Після 36 турів Ельче набрав 39 очок і посідає 17 місце в Ла Лізі, маючи однакову кількість балів із Мальоркою та Леванте позаду. Попереду в одному балі Алавес та Жирона.