Матчі останнього туру розділені на три дні.
Українська Прем'єр-ліга затвердила та опублікувала час й дати матчів 30 туру УПЛ.
Київське Динамо зіграє свій матч у неділю, 24 травня, коли у Києві зустрінеться з Кудрівкою.
Матч між донецьким Шахтарем та Колосом відкриє тур у четвер, 21 травня.
УПЛ. 30 тур
21 травня (четвер)
Шахтар — Колос 15:30
23 травня (субота)
Олександрія — Кривбас 13:00
Епіцентр — Полтава 15:30
Карпати — Зоря 18:00
24 травня (неділя)
Оболонь — ЛНЗ 13:00
Полісся — Рух 13:00
Динамо — Кудрівка 13:00
Верес — Металіст 1925 13:00
Після 27 турів Шахтар очолює УПЛ у статусі чемпіона, випереджаючи Полісся на 11 очок – у "вовків" при цьому вже 28 матчів. Позаду йдуть ЛНЗ та Динамо, у яких на один та сім балів менше відповідно.