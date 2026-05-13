Україна

Матчі останнього туру розділені на три дні.

Українська Прем'єр-ліга затвердила та опублікувала час й дати матчів 30 туру УПЛ.

Київське Динамо зіграє свій матч у неділю, 24 травня, коли у Києві зустрінеться з Кудрівкою.

Матч між донецьким Шахтарем та Колосом відкриє тур у четвер, 21 травня.

УПЛ. 30 тур

21 травня (четвер)

Шахтар — Колос 15:30

23 травня (субота)

Олександрія — Кривбас 13:00

Епіцентр — Полтава 15:30

Карпати — Зоря 18:00

24 травня (неділя)

Оболонь — ЛНЗ 13:00

Полісся — Рух 13:00

Динамо — Кудрівка 13:00

Верес — Металіст 1925 13:00

Після 27 турів Шахтар очолює УПЛ у статусі чемпіона, випереджаючи Полісся на 11 очок – у "вовків" при цьому вже 28 матчів. Позаду йдуть ЛНЗ та Динамо, у яких на один та сім балів менше відповідно.