Сторони вирішили не продовжувати контракт, який закінчується цього літа.

Нападник Барселони Роберт Левандовські оголосив про свій відхід з каталонського клубу після завершення сезону.

"Після чотирьох років, повних випробувань і завзятої роботи, настав час рухатися далі. Я йду з почуттям, що виконав свою місію. Чотири сезони, три чемпіонські титули. Я ніколи не забуду любов, яку отримував від вболівальників з перших днів.

Дякую всім, кого я зустрів за ці чотири чудові роки. Особлива подяка президентові Лапорті за надану мені можливість пережити найнеймовірніший сторінку моєї кар'єри. Барса повернулася туди, де їй місце", — написав 37-річний поляк у своїх соціальних мережах.

Левандовські виступав за "блаугранас" з літа 2022 року. На його рахунку 191 матч, 119 голів та 24 гольові передачі.

Разом із Барселоною Роберт тричі ставав чемпіоном Ла Ліги, тричі брав Суперкубок Іспанії та один раз національний Кубок.

Барселона відреагувала на це оголошення у своїх мережах, опублікувавши наступний пост: "Прийшов зіркою — йдеш легендою. Дякую тобі, Роберте Левандовські, за кожен гол, кожну битву і кожен чарівний момент у цих кольорах. "Кулес" назавжди".

Came as a star.

Leaves as legend.



Thank you, Robert Lewandowski, for every goal, every battle, and every magic moment wearing these colours. Culer forever. 💙❤️ pic.twitter.com/5o35b4NuF3 — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 16, 2026

Нагадаємо, Барселона цього сезону стала достроковим чемпіоном Ла Ліги. У заключних турах сезону команда Ганса-Дітера Фліка зіграє проти Бетіса та Валенсії.