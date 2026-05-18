Кудрівка завдала сенсаційної поразки ЛНЗ

Команду Олександра Протченка вже встигли списати до зони перехідних матчів, але вона натомість шокувала фаворита в боротьбі за "срібло".

Кудрівка — ЛНЗ, фото УПЛ

Кудрівка — ЛНЗ 1:0

Гол: Світюха, 80 Кудрівка: Яшков — Мачелюк, Векляк, Коллахуазо, Фарина — Кая (Нагнойний, 74), Думанюк — Козак, Сторчоус (Потімков, 85), Глущенко (Світюха, 65) — Овусу (Лєгостаєв, 74). ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Горін, Драмбаєв, Кузик — Якубу (Муравський, 63), Дідик, Пастух — Твердохліб (Танковський, 45), Ассінор (Кравчук, 63), Микитишин (Яшарі, 69). Попередження: Світюха, Овусу — Горін