Іспанія

Тренер мадридців заявив, що заключна гра сезону Ла Ліги може стати днем прощань у команді.

Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа заявив, що заключний матч сезону Ла Ліги проти Атлетік Більбао може стати прощальним одразу для кількох футболістів команди. Про це повідомляє AS.

"Ми сплануємо цей тиждень, тренування та визначимо, хто з гравців готовий, адже в деяких є пошкодження. Це заключний матч сезону, а також день прощань — для деяких футболістів точно.

Тому ми постараємося провести хороший матч перед нашими вболівальниками та насолодитися кожною хвилиною у футболці клубу. І мене це також стосується", — сказав Арбелоа.

Поєдинок Реал – Атлетік відбудеться у суботу, 23 травня, о 22:00 за київським часом. Це буде зустріч другої та дванадцятої команд турнірної таблиці Ла Ліги сезону-2025/26. Реал набрав 83 очки, Атлетік має 45.

Нагадаємо, відомий інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що Жозе Моуріньо в найближчий час знову очолить мадридський Реал.