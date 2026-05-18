Наставник Феєнорда закликав поважати досягнення англійського футболіста.

Головний тренер Феєнорда Робін ван Персі публічно підтримав Рахіма Стерлінга та розкритикував ставлення частини медіа і вболівальників до гравця після матчу чемпіонату Нідерландів проти Зволле.

Після перемоги над Зволле Зволле ван Персі заявив, що 30-річний вінгер заслуговує на більшу повагу, зважаючи на його кар’єрні досягнення в Англії. У заключному турі сезону Стерлінг отримав понад 70 хвилин і допоміг команді завершити чемпіонат на другому місці в Ередивізі Ередивізі.

"Я борюся з цим цинізмом. Він заслуговує на повагу", — зазначив ван Персі, додавши, що незадоволений надмірною критикою на адресу гравця.

Тренер наголосив, що Стерлінг має великий досвід виступів на найвищому рівні, зокрема в АПЛ і збірній Англії, і закликав оцінювати його не лише за поточною формою, а й за загальною кар’єрою.

Також повідомляється, що після завершення сезону ван Персі планує особисто поспілкуватися з футболістом, аби підтримати його на тлі публічного тиску.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рахім Стерлінг залишить Феєнорд після завершення поточного сезону, оскільки клуб не планує продовжувати співпрацю з гравцем.