Вперше в історії національну команду очолив іноземний фахівець.

Андреа Мальдера став новим головним тренером національної збірної України. Кандидатуру італійського фахівця затвердив Виконавчий комітет УАФ за поданням Комітету національних збірних.

Контракт із Мальдерою розрахований на два роки з опцією пролонгації. Вперше в історії національну команду України очолив іноземний спеціаліст.

Також повідомлялося у ЗМІ, що до тренерського штабу Андреа Мальдери в збірній України приєднаються Паскуале Каталано, Тарас Степаненко та Володимир Єзерський.

Андреа Мальдера народився 18 травня 1971 року. Упродовж тренерської кар’єри він працював асистентом головного тренера в низці європейських клубів, зокрема в італійському Мілані, англійському Брайтоні та французькому Марселі.

Окремо варто відзначити його роботу в збірній України, де з 2016 по 2021 рік Мальдера входив до тренерського штабу Андрія Шевченка як асистент головного тренера.

Останнім місцем роботи фахівця був Марсель, де він працював помічником Роберто Де Дзербі з 1 липня 2024 року по 11 лютого 2026 року. Раніше повідомлялося, що Мальдера разом із Де Дзербі міг перейти до Тоттенгема, однак цього не сталося.

Нагадаємо, 22 квітня стало відомо, що Сергій Ребров залишив посаду головного тренера збірної України. Під його керівництвом команда вийшла на Євро-2024, але не змогла пробитися до плейоф. Також Україна втратила шанс вийти на чемпіонат