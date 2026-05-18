У складі — досвідчені лідери та повернення Ярмоленка.

Українська асоціація футболу оприлюднила склад національної збірної України на червневий навчально-тренувальний збір, у межах якого команда проведе два контрольні матчі.

Легендарний вінгер Андрій Ярмоленко повернувся до збірної України після річної паузи. У заявці УАФ він зазначений як нападник. Окрім цього у національній команді два новачки: Олександр Романчук та Геннадій Синчук.

Нагадаємо, Ярмоленко продовжує наближатися до історичного рекорду результативності за національну команду, йому залишилося два забиті м’ячі.

Склад збірної України:

Воротарі: Анатолій Трубін, Андрій Лунін, Дмитро Різник, Руслан Нещерет

Захисники: Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Тарас Михавко, Едуард Сарапій, Валерій Бондар, Віталій Миколенко, Олександр Романчук

Півзахисники: Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Єгор Назарина, Єгор Ярмолюк, Микола Шапаренко, Георгій Судаков, Руслан Маліновський, Геннадій Синчук

Нападники: Роман Яремчук, Олександр Назаренко, Матвій Пономаренко, Віктор Циганков, Олексій Гуцуляк, Артем Довбик, Андрій Ярмоленко

Резерв: Назар Волошин, Ігор Краснопір, Дмитро Криськів, Володимир Бражко, Максим Хлань

Підопічні Андреа Мальдери зіграють проти Польщі та Данії: поєдинок із поляками відбудеться 31 травня, а гра проти данців запланована на 7 червня.