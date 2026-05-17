Тепер або "яструби" переграють ЛНЗ та Динамо Київ, або гратимуть у перехідних матчах.
Колос — Оболонь, фото УПЛ
17 травня 2026, 17:56
Колос — Оболонь 0:2
Голи: Волохатий, 4, Жовтенко, 29
Колос: Мацапура — Понєдєльнік, Козік (Хрипчук, 71), Бурда, Цуріков — Гагнідзе, Теллес (Ррапай, 46), О. Демченко — Кане (Алефіренко, 46), Тахірі (Захарків, 60), Салабай (Денисенко, 60).
Оболонь: Федорівський — Полегенько, Жовтенко, Семенов, Є. Шевченко — Чех (Кулаковський, 76), Мороз — Мединський (Фещенко, 87), Волохатий (Лящук, 87), Суханов (Нестеренко, 46) — Т. Лях (Теслюк, 63).
Попередження: Семенов, Мороз, Салабай, Денисенко, Алефіренко — Тахірі, Волохатий