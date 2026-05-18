Іспанія

Легендарний захисник залишить мадридський клуб після завершення контракту.

Мадридський Реал офіційно повідомив про завершення співпраці із захисником Дані Карвахалем. Контракт 34-річного футболіста спливає 30 червня та не буде продовжений.

Карвахаль залишає клуб у статусі одного з найуспішніших гравців в історії Реала. Іспанець входить до числа лише п’яти футболістів, які шість разів вигравали Лігу чемпіонів.

Разом із мадридцями захисник також чотири рази ставав чемпіоном Ла Ліга, двічі вигравав Кубок Іспанії, чотири рази тріумфував у Суперкубку країни та п’ять разів здобував Суперкубок УЄФА. Ще п’ять трофеїв Карвахаль завоював на клубному чемпіонаті світу.

Загалом у складі основної команди Реала оборонець провів 450 матчів у всіх турнірах, у яких забив 14 м’ячів та віддав 65 результативних передач.

Свій прощальний матч за Реал Дані Карвахаль може провести 23 травня, коли команда Альваро Арбелоа у заключному поєдинку сезону прийматиме Атлетік Більбао на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Після 37 турів Реал посідає друге місце у турнірній таблиці Ла Ліги, маючи у своєму активі 83 очки.