Італійський фахівець пояснив, чому вирішив жити саме в Україні після призначення.

Новий головний тренер збірної України з футболу Андреа Мальдера повідомив, у якому місті планує проживати після призначення на посаду. Про це італійський фахівець розповів під час пресконференції.

Мальдера зазначив, що разом з представниками Української асоціації футболу розглядав кілька варіантів, однак остаточно вирішив оселитися у Львові:

"Це було моє рішення. Разом із представниками федерації ми оцінювали різні варіанти, як це може бути, в якому місті. Ми зупинилися на місті Львів. У такий специфічний для України момент ця роль несе велику відповідальність", — сказав тренер.

Також наставник додав, що переїзд є його особистим рішенням і частиною бажання бути ближчим до України в нинішніх умовах:

"У мене багато друзів в Україні, і я хотів би робити все, що потрібно та можливо. Моя дружина переїде зі мною, вона візьме з собою собаку. Ми будемо спілкуватися з дітьми щовечора. Але це життя і це моє рішення. Ніхто з УАФ на мене не тиснув", — додав він.

Нагадаємо, Мальдера раніше працював у тренерському штабі збірної України під керівництвом Андрія Шевченка, а також був асистентом Роберто Де Дзербі у Брайтоні та Марселі.

Дебютний матч на чолі збірної України Мальдера проведе 31 травня проти Польщі. 7 червня команда зіграє контрольну гру з Данією.