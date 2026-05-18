Президент УАФ прокоментував історичне призначення.

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко прокоментував призначення Андреа Мальдери головним тренером збірної України.

За словами Шевченка, це історичне рішення для національної команди, адже вперше її очолив іноземний спеціаліст:

"Вперше в історії збірної України головним тренером став іноземний фахівець — Андреа Мальдера. Хочу привітати його з цим призначенням. Андреа — італієць з українською душею. Він довгий час працював із національною командою, був помічником головного тренера п’ять років, має великий досвід роботи. Згодом він прогресував і працював асистентом Роберто Де Дзербі у двох топових клубах.

У нього є амбіції, і це дуже важливо. Він має сильний бекграунд роботи з великими тренерами, досягав результатів і добре розуміє специфіку національної збірної, адже вже працював тут.

Андреа сам сформував тренерський штаб. Завдання у нас традиційно найамбітніші — вихід на чемпіонат Європи. Контракт розрахований на два роки з опцією продовження, і його подальшу долю визначатиме УАФ. Вихід на Євро через Лігу націй — це завдання не лише для тренерів, а й для гравців.

Також ми хочемо, щоб уболівальники були ближчими до збірної України. Перший тренувальний збір пройде в Україні, і ми плануємо проводити такі ініціативи частіше, зокрема з акціями для фанатів", — сказав Шевченко.

Італійський фахівець, якому сьогодні виповнюється 55 років, раніше з 2016 до 2021 року працював асистентом Андрія Шевченка у збірній України. Згодом входив до штабів Роберто Де Дзербі у Брайтоні та Марселі.

Андреа Мальдера змінив на посаді головного тренера Сергія Реброва, який залишив збірну України 22 квітня.

Збірна України 31 травня проведе товариський матч проти Польщі, а 7 червня зіграє спаринг із Данією. Восени команда виступатиме у Дивізіоні B Ліги націй, де її суперниками будуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія.

Нагадаємо, Українська асоціація футболу оприлюднила склад національної збірної України на червневий навчально-тренувальний збір.