Президент УАФ прокоментував історичне призначення.
Андрій Шевченко та Андреа Мальдера, getty images
18 травня 2026, 13:40
Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко прокоментував призначення Андреа Мальдери головним тренером збірної України.
За словами Шевченка, це історичне рішення для національної команди, адже вперше її очолив іноземний спеціаліст:
"Вперше в історії збірної України головним тренером став іноземний фахівець — Андреа Мальдера. Хочу привітати його з цим призначенням. Андреа — італієць з українською душею. Він довгий час працював із національною командою, був помічником головного тренера п’ять років, має великий досвід роботи. Згодом він прогресував і працював асистентом Роберто Де Дзербі у двох топових клубах.
У нього є амбіції, і це дуже важливо. Він має сильний бекграунд роботи з великими тренерами, досягав результатів і добре розуміє специфіку національної збірної, адже вже працював тут.
Андреа сам сформував тренерський штаб. Завдання у нас традиційно найамбітніші — вихід на чемпіонат Європи. Контракт розрахований на два роки з опцією продовження, і його подальшу долю визначатиме УАФ. Вихід на Євро через Лігу націй — це завдання не лише для тренерів, а й для гравців.
Також ми хочемо, щоб уболівальники були ближчими до збірної України. Перший тренувальний збір пройде в Україні, і ми плануємо проводити такі ініціативи частіше, зокрема з акціями для фанатів", — сказав Шевченко.
Італійський фахівець, якому сьогодні виповнюється 55 років, раніше з 2016 до 2021 року працював асистентом Андрія Шевченка у збірній України. Згодом входив до штабів Роберто Де Дзербі у Брайтоні та Марселі.
Андреа Мальдера змінив на посаді головного тренера Сергія Реброва, який залишив збірну України 22 квітня.
Збірна України 31 травня проведе товариський матч проти Польщі, а 7 червня зіграє спаринг із Данією. Восени команда виступатиме у Дивізіоні B Ліги націй, де її суперниками будуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія.
