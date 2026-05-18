Тренер Колоса визнав провальний старт гри та взяв відповідальність за результат у матчі УПЛ.

Головний тренер Колоса Руслан Костишин прокоментував домашню поразку від Оболоні (0:2) у матчі 29-го туру УПЛ.

Наставник визнав, що команда провалила початок гри та не змогла нав’язати супернику потрібний рівень інтенсивності:

"Початок гри був для нас поганий. Суперник нав’язав боротьбу, на великій агресії. А ми увійшли не так агресивно. Якщо ти виходиш не налаштований, то клас пропадає. Це робота тренера також — я із себе не знімаю відповідальності.

Ми кволо почали матч, а Оболонь зіграла дуже добре — для них це був як фінал. А ми вийшли наче на товариський матч, це мені дуже не сподобалося. Це моя помилка.

Знову пропустили швидкий гол та помилилися індивідуально, а не тактично. Ми розуміли, що можемо боротися за п’яте місце, і це було важливо для нас, але сьогодні не змогли показати потрібну якість", — сказав Костишин.

Колос посідає 7-ме місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи 46 очок. У заключному турі команда зіграє на виїзді проти Шахтаря 21 травня.