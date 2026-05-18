Україна

До команди увійшли італієць Каталано та українські фахівці.

Новий головний тренер збірної України Андреа Мальдера на пресконференції в Будинку футболу оголосив склад свого тренерського штабу.

До штабу Мальдери увійде один іноземний спеціаліст — італієць Паскуале Каталано. Серед іншого, раніше він був асистентом екстренера Шахтаря Роберто Де Дзербі під час його роботи в італійському Палермо.



Також до тренерського штабу приєднаються два ексфутболісти збірної України — Володимир Єзерський і Тарас Степаненко.

За словами фахівця, цього разу він привіз до збірної менше іноземних спеціалістів і зробив акцент на українських тренерах:

"Цього разу я привіз менше людей з собою. Зі мною буде Паскуале Каталано — мій друг з Італії, з яким у нас схожі футбольні ідеї. Я йому дуже довіряю.

Також я хотів би, щоб у штабі були українці. Тому працюватиме Тарас Степаненко. Це людина, яку я тренував у збірній України. Він має надзвичайні якості, дуже прив’язаний до українського футболу та його цінностей. Я хочу, щоб він передавав ці цінності молодим гравцям.

Крім того, у штабі буде Володимир Єзерський. Він працював із юнацькими збірними України. Ми раніше не працювали разом, але я знаю його як людину з сильними принципами. Разом ми зробимо все для досягнення результату", — сказав Мальдера.

Раніше Андреа Мальдера оголосив склад збірної України на товариські матчі проти Польщі та Данії.