Україна

Тренер Шахтаря підкреслив важливість уболівальників і бойового настрою команди в матчі з Кривбасом.

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран прокоментував перемогу над Кривбасом (3:2) у матчі 29-го туру УПЛ, а також розповів про складний графік команди, травми гравців і плани перед виступом у Лізі чемпіонів.

Турецький фахівець зізнався, що команда переживає непростий період через насичений календар та постійні переїзди, однак наголосив, що футболісти виходять на поле заради вболівальників.

"Фізично це непросто, але ми грали для дітей і для всіх уболівальників, які були присутні на стадіоні. Ми розуміли, заради чого сюди приїхали", — зазначив Туран.

Окремо наставник прокоментував дві вимушені заміни у першому таймі та пояснив, що причиною кадрових проблем став надзвичайно складний графік.

"Ми добиралися сюди 16 годин, а останні матчі проводили по два-три рази на тиждень. Думаю, це найкраще пояснення ситуації", — сказав тренер.

Також Арда Туран високо оцінив внесок нападника Лассіни Траоре, який знову відзначився забитим м’ячем.

"Для мене він не лише футболіст, а насамперед людина. Його внесок у чемпіонство Шахтаря цього сезону просто неможливо переоцінити. І я надзвичайно його люблю", — підкреслив наставник.

Тренер пояснив і відсутність частини лідерів у заявці на матч. За словами Турана, клуб прагне мінімізувати ризик травм наприкінці сезону та дати перепочинок гравцям, які отримували найбільше навантаження.

Зокрема, відпочинок отримав голкіпер Дмитро Різник, а Миколі Матвієнку дали паузу через значне навантаження у клубі та збірній України.

Крім того, Туран прокоментував майбутній виступ команди у Лізі чемпіонів та можливі трансфери.

"Ліга чемпіонів — це зовсім інший рівень виклику. Я відповідаю за побудову команди тактично і технічно, а щодо кадрового формування — це питання краще адресувати Дарійо Срні", — підсумував головний тренер Шахтаря.

У заключному турі чемпіонату України Шахтар зіграє проти Колоса, а Кривбас буде грати з Олександрією