Команда Франсіско Фернандеса значно переважала суперників у атакувальному плані, але забивати почала лише поперерві й виключно зі стандартів.
Карпати — Верес, фото ФК Карпати Львів
17 травня 2026, 20:16
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Карпати — Верес 2:0
Голи: Бабогло, 55, 70
Карпати: Домчак — Мірошніченко, Бабогло, Холод, Р. Лях (Сич, 74) — Чачуа, Ерікі (Едсон, 69), Рубчинський (Квасниця, 74) — Алькайн (Дєдов, 89), Карабін (Бруніньйо, 46), Костенко.
Верес: Кожухар — Стамуліс, Ціпот, Вовченко, Протасевич (Сміян, 62) — Фабрісіо, Нійо, Бойко (Чечер, 46) — Баїя (Гонсалвеш, 46), Стень (Мурашко, 61), Шарай (Матківський, 80).
Попередження: Ерікі, Алькайн, Костенко — Стамуліс, Чечер, Кожухар