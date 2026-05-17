Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 17 травня 2026 року.

У поєдинку 29-го туру української Прем’єр-ліги київська Оболонь здобула виїзну перемогу над Колосом з рахунком 2:0.

Пивовари активно розпочали зустріч і відкрили рахунок уже на четвертій хвилині. Після дальнього удару воротар Колоса Дмитро Мацапура зумів відбити м’яч, однак першим на добиванні опинився Роман Волохатий, який відправив м’яч у сітку.

Згодом гості подвоїли свою перевагу. Після розіграшу стандарту Мацапура впорався з першим ударом, але Олександр Жовтенко вдало зіграв на добиванні та переправив м’яч у ворота.

У другому таймі на полі точилася рівна боротьба, а сам матч переривався через повітряну тривогу. Попри це, Оболонь зуміла втримати комфортну перевагу та довести гру до перемоги.

Колос — Оболонь 0:2

Голи: Волохатий, 4, Жовтенко, 29

Колос: Мацапура — Понєдєльнік, Козік (Хрипчук, 71), Бурда, Цуріков — Гагнідзе, Теллес (Ррапай, 46), О. Демченко — Кане (Алефіренко, 46), Тахірі (Захарків, 60), Салабай (Денисенко, 60).

Оболонь: Федорівський — Полегенько, Жовтенко, Семенов, Є. Шевченко — Чех (Кулаковський, 76), Мороз — Мединський (Фещенко, 87), Волохатий (Лящук, 87), Суханов (Нестеренко, 46) — Т. Лях (Теслюк, 63).

Попередження: Семенов, Мороз, Салабай, Денисенко, Алефіренко — Тахірі, Волохатий