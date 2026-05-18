Президент УАФ заявив, що команда готуватиметься вдома, аби зблизити збірну з уболівальниками.

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко повідомив, що перший тренувальний збір національної збірної під керівництвом Андреа Мальдери відбудеться в Україні.

Про це він заявив під час пресконференції, присвяченої призначенню нового головного тренера:

"У наших планах дуже важливо зробити так, щоб уболівальники більше були зі збірною України.

Тому перший збір, який ми плануємо зробити під керівництвом головного тренера, буде проходити в Україні. І за можливості ми будемо дивитися, щоб робити більше таких зборів. Будуть зроблені акції для наших уболівальників, щоб ще більше зблизити збірну з фанатами", — сказав Шевченко.

До штабу Мальдери увійде один іноземний спеціаліст — італієць Паскуале Каталано. Також до тренерського штабу приєднаються два ексфутболісти збірної України — Володимир Єзерський і Тарас Степаненко.

Нагадаємо, напередодні Андреа Мальдера оголосив заявку збірної України на товариські матчі проти Польщі та Данії.