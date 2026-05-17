У матчі 29-го туру української Прем’єр-ліги донецький Шахтар на виїзді здобув перемогу над Кривбасом з рахунком 3:2.

Старт зустрічі у Кривому Розі було відкладено через повітряну тривогу. Уже під час першого тайму команди вдруге змушені були залишити поле через загрозу з повітря, однак після поновлення гри гості швидко захопили ініціативу.

Наприкінці першої половини матчу Шахтар забезпечив собі комфортну перевагу. Спочатку рахунок відкрив Лассіна Траоре, а невдовзі другий м’яч забив Проспер Обах.

Після перерви Кривбас повернув інтригу в поєдинок — Глейкер Мендоса скоротив відставання господарів. Втім, уже за кілька хвилин Обах оформив дубль і знову збільшив перевагу донеччан.

У кінцівці матчу Ярослав Шевченко забив другий м’яч Кривбаса, однак команда Патріка ван Леувена не змогла врятувати гру та уникнути поразки.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кривбас — Шахтар у рамках 29-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Кривбас — Шахтар 2:3

Голи: Мендоза, 58, Я, Шевченко, 87 — Траоре, 41, Проспер, 45, 68

Кривбас: Кемкін — Юрчец, Вілівальд, Джонс (Дібанго, 83), Бекавац (Боржес, 73) — Джовані (Бутенко, 60), Араухо, Я. Шевченко — Сек (Лін, 46), Мулик (Парако, 60), Мендоза.

Шахтар: Твардовський — Грам (Азарові, 16), Бондар, Назарина, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Криськів, Ізакі (Очеретько, 46) — Лукас (Швед, 79), Траоре (Мейрелліш, 79), Егіналду (Проспер, 22).

Попередження: Араухо, Вілівальд, Джонс, Джовані, Бутенко — Ізакі