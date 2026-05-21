Форвард Динамо Київ прокоментував перемогу над Черніговом.

Напередодні у фінальному поєдинку Кубка України київське Динамо обіграло Чернігів у Львові та здобуло головний трофей турніру.

Після завершення гри нападник "біло-синіх" Андрій Ярмоленко прокоментував виступ власної команди.

"Перемагати класно, підіймати Кубок — теж класно. Тому вітаю всіх уболівальників Динамо з перемогою, вітаю вболівальників Чернігова з класним фіналом. Вони великі молодці. І ми також молодці, тому що довели цей турнір до логічного завершення — я вважаю, що ми закономірно перемогли в цьому розіграші.

Та ні про що особливо не розмовляли з Валерієм Чорним. Пішов подякувати вболівальникам Чернігова, які приїхали свою команду. І їхній головний тренер попросив підійти до них. У принципі, я й сам це хотів зробити, але підійти з головним тренером було більш символічно. Футбол — це, в першу чергу, гра для вболівальників. Без них, без цієї атмосфери, не було б усіх емоцій.

Коли забивав, то не радів, тому що в інакшому випадку мене би просто не пустили потім до Чернігова. А оскільки я люблю своє місто, то мені не можна було радіти, бо потім просто на в’їзді зустрічали би.

Із батьком поки не розмовляв. Думаю, після гри повернемось на базу, і подзвонимо один одному. Ви ж розумієте, що те що я казав, що не спілкуємось із ним через те, що він вболіватиме за Чернігів, — це все жарти. Я люблю свого батька, у нас із ним дружні стосунки, і ми можемо жартувати на будь-які теми.

Майбутнє? Поки не можу нічого вам сказати. Я хочу закінчити цей чемпіонат, сісти поговорити з дружиною, ухвалити для себе рішення. Зробити це після того, як вляжуться всі емоції.

У нас просто є з Караваєвим ритуал, почали його робити ще під час ковідного Євро-2020. Ми так ходили на всіх стадіонах, де грали. Уперше пройшлись — виграли, потім перед кожним матчем робили це. А коли разом почали грати в Динамо, то перед кожною грою дотримуємось цього ритуалу.

Що сказав Шевченко після гри? Нічого особливого, привітав мене з перемогою. Сказав, що я молодець.

Булаву? Так, тримав. Кубок дуже гарний, але важкий — потрібна була допомога хлопців", — заявив український фахівець.

Наступний матч київське Динамо проведе вдома проти Кудрівки в чемпіонаті.