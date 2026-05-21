Ліга Європи

І тут без згадки Емері не обійшлось.

Напередодні бірмінгемська Астон Вілла в Стамбулі обіграла німецький Фрайбург у фіналі Ліги Європи УЄФА та здобула головний трофей турніру.

Фрайбург — Астон Вілла 0:3 Відео голів та огляд фіналу Ліги Європи

Таким чином на рахунку іспанського центрального захисника "левів" Пау Торреса опинився вже другий кубок УЄФА за кар’єру.

Попередній 29-річний виконавець здобував ще під час виступів за Вільярреал.

Подібним досягненням можуть похизуватись лише два футболісти, окрім Торреса — іспанський фланговий захисник Альберто Морено та колумбійський нападник Карлос Бакка, які перемагали в Лізі Європи в складі Севільї та Вільярреала.

Усіх трьох гравців при цьому об’єднує постать головного тренера клубів, за які вони виступали в моментах свого успіху — іспанський фахівець Унаї Емері залишив свій відбиток і в цьому контексті.