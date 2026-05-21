Ліга Європи

Бірмінгемський клуб розгромив Фрайбург з рахунком 3:0 у Стамбулі, перервавши багаторічну трофейну засуху на очах у свого найвідданішого королівського вболівальника.

У середу ввечері Астон Вілла переписала власну історію, здобувши перемогу у фіналі Ліги Європи. Бірмінгемці впевнено обіграли німецький Фрайбург, що стало завершенням 30-річного очікування будь-якого трофея та першим європейським успіхом клубу з 1982 року.

Близько 20 000 фанатів команди перетворили турецьке місто на Астонбул, святкуючи довгоочікуване досягнення. Астон Вілла впевнено розгромила суперника 3:0, завдяки голом Тілеманса, Буендіа та Роджерса.

Найвизначнішим гостем на трибунах став Принц Вільям — давній та відданий фанат Астон Вілли. Телекамери зафіксували, як спадкоємець британського престолу переживав цілий спектр емоцій протягом гри, а після фінального свистка радісно святкував перемогу разом із натовпом і знімав на телефон історичний момент, коли капітан команди Джон Макгінн підняв кубок над головою.

Після матчу принц опублікував емоційне привітання:

"Чудовий вечір!! Величезні вітання всім гравцям, команді, персоналу та всім, хто пов’язаний з клубом! 44 роки з моменту останнього куштування європейського срібла!", — заявив Принц.

Він також окремо відзначив Бубакара Камару, який через травму не зміг зіграти, але став невід'ємною частиною команди на шляху до цього успіху.

Капітан команди Джон Макгінн після гри тепло відгукнувся про підтримку королівської особи:

"Він був у роздягальні перед грою. Він великий фанат Вілли. Він просто звичайний хлопець, чудово мати його підтримку", — розповів Макгінн в інтерв'ю TNT Sports.

Королівська родина — не єдині зіркові вболівальники бірмінгемців. Перед матчем оскароносний актор Том Генкс надіслав спеціальне восьмисекундне відео на BBC Radio WM зі словами: "Це Том Генкс у Сполучених Штатах Америки, який думає лише про одне: вперед, Вілла".

Принц Вільям, який народився всього через 26 днів після того, як "Вілла" виграла Кубок європейських чемпіонів у 1982 році, почав підтримувати команду ще під час навчання у школі. Тоді він свідомо відмовився вболівати за фаворитів на кшталт Манчестер Юнайтед чи Челсі, прагнучи підтримувати команду, яка могла б подарувати йому емоційні гірки.