Керманич Динамо Київ прокоментував перемогу над Черніговом.

Напередодні у фінальному поєдинку Кубка України київське Динамо обіграло Чернігів у Львові та здобуло головний трофей турніру.

Чернігів — Динамо Київ 1:3 Відео голів та огляд матчу 20.05.2026

Після завершення гри головний тренер "біло-синіх" Ігор Костюк прокоментував виступ власної команди.

"Насамперед, вітаю всіх зі святом футболу, тому що це справді було свято — чудова організація та справжній кубковий матч.

Що ж до гри, то була нічия за єдиного удару по наших воротах. Ви бачили, скільки моментів ми створили. Відповідальність і напруга матчу не дозволили нам у першому таймі реалізувати свої шанси. Але в перерві поговорили про це.

У другому таймі досвідчені футболісти — Віталій Буяльський та Андрій Ярмоленко — реалізували свої моменти, а також ми створили ще багато нагод.

Сьогодні, як і в попередніх матчах, чаклун-воротар суперника творив дива, провів дуже сильний матч. Але, на мою думку, наша перемога закономірна.

Чи розглядає Динамо трансфер Татаренка? Будемо думати. У нас є свої воротарі, на яких розраховуємо — це наші вихованці. Звісно, кожну ланку можна підсилювати, але воротарська позиція наразі у нас закрита.

Перед нами стояло завдання виграти Кубок, і ми його виконали. Ви бачите, що ми також залучили багато молодих футболістів — це сьогоднішня філософія клубу.

Я вже казав раніше: ми прийняли команду на сьомому місці, а піднялись на четверте. Вважаю, що втратили очки там, де не мали цього робити — у матчах після павз на збірні. Для мене це теж досвід як для тренера. До таких матчів потрібно готуватися інакше, щоб не втрачати залікові бали.

Окрім того, були ситуації, коли нам скасовували забиті м'ячі, й це також вплинуло на підсумкове місце в таблиці.

Ярмоленко? Досвід, який має, Андрій зараз передає молодим футболістам. Це дуже важливо для нас і в роздягальні, і на полі. Після завершення сезону будемо розмовляти, дивитись, як він себе почуває, які має плани, й домовлятимемось.

Наступну європейську кампанію почнемо в польському Любліні. Поки що, це плейоф, який ще потрібно пройти.

У нас уже спланований тренувальний збір, визначені дати контрольних матчів, місце проведення зборів і день виходу команди з відпустки. Усе пропрацювали й розуміємо подальший план.

Щодо підсилення складу влітку, то, звісно, працюємо в цьому напрямку, розглядаємо варіанти на проблемні позиції. Потрібно плідно працювати в цьому напрямку, адже вже 9 липня стартує кваліфікація, часу на відпочинок небагато. Гравці трохи перепочинуть, а 14 червня вирушаємо на збір до Австрії.

Поки не буде домовленостей і підписаних документів, жодних анонсів не буде. Ви знаєте, що трансферний ринок любить тишу.

Караваєв? Контракт Олександра добігає кінця. Будемо розмовляти. Потрібно знайти компроміс, який влаштує і його, і клуб, щоб продовжити співпрацю.

Для оцінки сезону не варто використовувати жодну шкалу. Ми прийняли команду вже наприкінці сезону, а в єврокубках шансів виправити ситуацію вже майже не було. Тому оцінювати це цифрами не зовсім коректно.

Ми працюємо у великому клубі — Динамо Київ, і перед нами завжди стоять максимальні завдання. Сьогодні виграли Кубок — це вже добре.

Звісно, тренер також відіграє свою роль, визначаючи тактику та склад на гру. Тому вважаю, що заслуга нашого тренерського штабу, зокрема й моя, в цьому успіху також велика", — заявив український фахівець.

Наступний матч київське Динамо проведе вдома проти Кудрівки в чемпіонаті.