Англія

Підопічні Унаї Емері здобули перший європейський кубок за 44 роки, відкривши двері до найпрестижнішого клубного турніру для Борнмута або Брайтона.

Астон Вілла завершила своє 44-річне очікування європейського трофея, феєрично обігравши Фрайбург у фіналі Ліги Європи. Цей історичний успіх не лише приніс славу бірмінгемцям, а й зберіг надії Англійської Прем'єр-ліги на шосте місце у Лізі чемпіонів наступного сезону.

Команда Унаї Емері ще раніше гарантувала собі участь в елітному європейському турнірі, потрапивши до п'ятірки найкращих в АПЛ.

Оскільки Астон Вілла кваліфікується до Ліги чемпіонів як чинний переможець Ліги Європи, путівка, яку клуб здобув би через чемпіонат, перерозподіляється. Додаткове місце, яке Прем'єр-ліга заробила завдяки високому рейтингу, тепер дістанеться команді, що фінішує шостою.

Тепер уся увага вболівальників та експертів зосереджена на заочній боротьбі за історичну шосту сходинку. Головні претенденти — Борнмут та Брайтон, і розклади перед фінальними матчами є наступними:

Вишні фінішують шостими й отримають квиток до Ліги чемпіонів, якщо зможуть уникнути поразки в матчі проти Ноттінгем Форест. Їх також влаштує осічка конкурента — якщо Брайтон не зможе виграти вдома у Манчестер Юнайтед.

Підопічним Гюрцелера потрібне справжнє диво. Чайки посядуть шосте місце лише за умови власної перемоги над манкуніанцями та одночасної поразки Борнмута.