Керманич Астон Вілли належить до найкращих за перемогами на міжнародній арені.

Бірмінгемська Астон Вілла напередодні в Стамбулі обіграла німецький Фрайбург у фіналі Ліги Європи УЄФА та здобула головний трофей турніру.

Подібний досвід для головного тренера "левів" Унаї Емері не є унікальним, адже раніше він здобував кубок УЄФА на чолі з андалузькою Севільєю та Вільярреалом.

Утім, лише чотирьом тренерам європейських клубів за всю історію вдавалось приводити одразу три або більше колективів до успіхів на міжнародній арені.

Ідеться про португальського фахівця Жозе Моурінью (Порту, Інтер, Манчестер Юнайтед, Рома), Рафаеля Бенітеса (Валенсія, Ліверпуль, Челсі) та Удо Латтек (Баварія, Боруссія М, Барселона).