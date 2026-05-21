Football.ua представляє прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 21 травня та розпочнеться о 15:30.

У рамках тридцятого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Львові донецький Шахтар зіграє домашній матч проти ковалівського Колоса.

ШАХТАР — КОЛОС

ЧЕТВЕР, 21 ТРАВНЯ, 15:30. УКРАЇНА, ЛЬВІВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕКСАНДР КАЛЬОНОВ (ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Один із матчів останнього туру поточного сезону винесено на середину тижня, бо який насправді від його результату може бути зиск для турнірної таблиці? Команда Арда Турана вже стала чемпіоном достроково, тож із першої сходинки нікуди не подінеться, а ковалівський Колос, якщо й переможе, то до єврокубків не дотягнеться вже суто математично, і хіба що настрій Металісту 1925 та Кривбасу може попсувати. Навіть до виступу Зорі підсумок цієї гри прив’язати не вийде, бо команда Віктора Скрипника може наздогнати "колосків" хіба що за очками.

Так що буде просто футбольний матч. Ще й на полі стадіону Україна, бо газон Арени Львів вирішили поберегти після вчорашнього фіналу Кубка України за складних погодних умов та з частиною офіційного святкування представників Динамо безпосередньо на смарагдовому покритті. Команди Турана та Руслана Костишина таким чином підіб’ють підсумки кампанії для себе, тоді як усім стороннім доведеться розраховувати хіба що на яскравий футбол посеред тижня.

Або хоча б не на безгольову нічию, як було поміж цими командами в першому колі, коли й ситуація для обох сторін була інакшою в турнірній таблиці, і навантаження значно більш суворі восени. Зараз же Колос претендуватиме хіба що на те, щоб перетнути межу в 30 голів за сезон, щоб у середньому був показник принаймні більше за один гол за гру в цій кампанії, тоді як Шахтар намагатиметься красиво фінішувати в чемпіонському сезоні.

Очікувалось, що "гірники" на малих обертах будуть завершувати кампанію, де завчасно вдалось собі все гарантувати на внутрішній арені, але ні — Оболонь (3:1) та Кривбас (3:2) теж на це сподівались, але залишились із порожніми руками проти складів донеччан, які основними точно назвати було неможливо.

У підсумку, команда Турана дограватиме сезон без правого флангового захисника, що тільки підкреслює той факт, що перед Лігою чемпіонів УЄФА їм доведеться активно попрацювати над кадровими питанням. У контексті цього свіжі контракти для Лассіна Траоре та Марлона Сантоса посеред тижня були цілком доречними, але на цьому виклики для "гірників" себе точно не обмежуватимуть. А для Колоса тим часом це буде чергова спроба відібрати очки в Шахтаря, що раніше взагалі майже ніколи не вдавалось робити, але за останній рік, виходить, що стало нормою.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Шахтар: Фесюн — Азарові, Бондар, Назаріна, Педріньйо Азеведо — Педріньйо да Сілва, Криськів, Марлон Гомес — Лукас, Траоре, Проспер.

Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, В. Бондаренко, Бурда, Цуріков — Гагнідзе, Теллес, О. Демченко — Кане, Тахірі, Салабай.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Колос може зазнати 40 гостьової поразки в чемпіонаті;

- Шахтар не програє 20 матчів УПЛ поспіль: 16 перемог, чотири нічиїх;

- Шахтар забивав у 14 попередніх матчах чемпіонату — 34 голи;

- Колос не грає внічию шість матчів поспіль в УПЛ: чотири перемоги, дві поразки;

- Шахтар може провести 500 "сухий" матч у чемпіонаті;

- Колос за Руслана Костишина може виграти 20 гостьовий матч в УПЛ;

- Мар’ян Швед (Шахтар) може забити 30 гол в УПЛ.

