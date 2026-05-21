Президент Динамо оцінив сезон, висловився про Шовковського, Ярмоленка та майбутнє команди.

Президент київського Динамо Ігор Суркіс прокоментував перемогу своєї команди у фіналі Кубка України над Черніговом (3:1), а також поділився думками щодо підсумків сезону та майбутнього клубу.

Після фінального свистка функціонер визнав, що очікував перемоги від своєї команди, враховуючи різницю в класі.

"Я розумів, що ми класом вищі, й повинні здобути цю перемогу. Для цих уболівальників перш за все. Сезон невдалий, я би так сказав, але Кубок у нас", — заявив Суркіс в ефірі УПЛ ТБ.

Президент Динамо наголосив, що трофей має велике значення для клубу та подякував команді й головному тренеру Олександру Шовковському за шлях до фіналу.

"Трофей – це трофей, це історія. Хлопці його завоювали, і я дуже вдячний усім. У тому числі й Олександру Шовковському, тому що здобута перемога над Шахтарем – це був шлях до фіналу. Тому я йому дуже вдячний: він обіграв у Києві Шахтар, дуже тяжкий був матч, і сьогодні ми поставили жирну крапку", — сказав президент клубу.

Також Суркіс прокоментував рівність із Шахтарем за кількістю здобутих трофеїв.

"Я знав. Я знаю всю статистику, це важливо для вболівальників перш за все. А ми повинні якісно підготуватися, і в наступному сезоні грати краще, ніж ми грали в цьому сезоні", — зазначив він.

Окремо президент Динамо висловився про можливе підсилення складу перед стартом у Лізі Європи.

"Ми думаємо про підсилення, але ми не будемо в жодному разі закривати дорогу нашій молоді. Я розмовляв із президентом Асоціації футболу, він мені казав, що молодь треба тренувати, потрібно набиратися досвіду. Ми будемо підсилювати окремі позиції, але в жодному разі ми не будемо закривати дорогу нашим молодим хлопцям", — підкреслив Суркіс.

Не оминув увагою функціонер і майбутнє ветеранів команди — Віталія Буяльського та Андрія Ярмоленка.

"Вони і сьогодні показали, що досвідчені футболісти роблять результат. Тому вони повинні бути в команді. У Буяльського ще півтора року контракт. А Ярмоленко… Спитайте у нього. Як на мене, я би дуже хотів, щоб він ще грав у футбол. Хоча він допоміг би в якості спортивного директора", — сказав президент Динамо.

Наприкінці Суркіс подякував українським військовим за можливість проводити футбольні матчі та святкувати перемоги.

"Кубок дуже гарний, символічний кубок. І я вдячний, перш за все, нашим Захисникам за таке свято, яке стало можливим лише завдяки їм", — підсумував Суркіс.

