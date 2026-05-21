Ліга Європи

Воротар Астон Вілли зазнав ушкодження просто під час розминки, але відстояв матч "на нуль" та допоміг команді здобути омріяний європейський трофей.

Воротар Астон Вілли Еміліано Мартінес здійснив справжній спортивний подвиг. Аргентинський голкіпер зізнався, що зламав палець під час розминки перед переможним фіналом Ліги Європи проти німецького Фрайбурга" який відбувся в середу в Стамбулі.

Попри те, що 33-річний гравець отримав травму за лічені хвилини до стартового свистка, після швидкого огляду фізіотерапевтом він вирішив вийти на поле.

Мартінес відіграв увесь матч, зробив два надійних сейви та зберіг свої ворота "сухими", а його команда розгромила суперника з рахунком 3:0, забезпечивши собі перший європейський кубок за останні 44 роки. Завдяки голам Юрі Тілеманса, Еміліано Буендіа та Моргана Роджерса бірмінгемці перервали своє 30-річне очікування на великий трофей.

Сам Мартінес після матчу з оптимізмом прокоментував свою несподівану травму:

"Сьогодні я зламав палець під час розминки, і для мене кожна погана річ приносить щось хороше. Я робив це все своє життя і продовжуватиму робити. Чи варто мені хвилюватися? Ну, у мене ніколи раніше не було зламаного пальця. Щоразу, коли я ловив м'яч, він летів в інший бік. Але це речі, через які доводиться проходити, і я пишаюся тим, що захищаю Астон Віллу".

Біль від зламаного пальця абсолютно не завадив аргентинцю долучитися до шалених післяматчевих святкувань. Після фінального свистка емоційний Мартінес стрибнув просто у натовп вболівальників Вілли, а згодом на радощах підняв у повітря головного тренера команди Унаї Емері.

Водночас ця новина викликала занепокоєння у тренерського штабу збірної Аргентини. Вже наступного місяця національна команда має оголосити заявку на Чемпіонат світу, який прийматимуть США, Канада та Мексика. На батьківщині гравця щиро сподіваються, що травма виявиться не надто серйозною і голкіпер встигне повністю відновитися до початку Мундіалю.

Перемога в Лізі Європи підтвердила унікальний статус Мартінеса як спеціаліста з вирішальних матчів. Колишній воротар лондонського Арсеналу має стовідсотковий показник — він виграв абсолютно всі фінали, у яких брав участь протягом своєї кар'єри. Трофейний здобуток Еміліано Мартінеса у фінальних матчах: Кубок Англії, Чемпіонат світу, Кубок Америки (двічі) та Ліга Європи