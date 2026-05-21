Апеляцію клубу відхилено. Замість Святих у фіналі на Вемблі за путівку до Прем'єр-ліги зіграє Мідлсбро, а фінансові втрати Саутгемптона можуть сягнути 200 мільйонів фунтів.

Апеляцію Саутгемптона щодо виключення з плей-оф Чемпіоншипу було офіційно відхилено. Це означає, що початкове рішення незалежної дисциплінарної комісії Англійської футбольної ліги (EFL) залишається чинним, і саме Мідлсбро зустрінеться з Галл Сіті цієї суботи на стадіоні Вемблі у боротьбі за місце в Англійській Прем'єр-лізі.

Скандал розгорівся після того, як стажера-аналітика першої команди Саутгемптона помітили за відеозйомкою закритого тренування Мідлсбро напередодні першого півфінального матчу плейоф. Пізніше клуб також зізнався у шпигунстві за Оксфорд Юнайтед та Іпсвіч Таун на початку сезону.

EFL визнала Саутгемптон винним у порушенні двох ключових правил:

Правило 3.4: Недотримання принципу добросовісності щодо інших клубів.

Правило 127: Заборона спостерігати за тренуваннями суперника протягом 72 годин до початку матчу (правило, до речі, запроваджене у 2019 році після аналогічного "шпигунського" скандалу за участю Лідса та Марсело Б'єлси).

Санкції проти Саутгемптона включають:

1 Негайне виключення з цьогорічного фіналу плей-оф Чемпіоншипу (до якого вони пройшли, обігравши Мідлсбро із загальним рахунком 2:1).

2 Зняття 4 очок на старті наступного сезону.

Генеральний директор Саутгемптона Філ Парсонс публічно вибачився перед постраждалими клубами та власними вболівальниками. Проте клуб спробував оскаржити рішення в Арбітражній комісії EFL, назвавши його непропорційною всім попереднім санкціям в історії англійського футболу.

Керівництво Святих наголошувало, що реальна вартість цього покарання є катастрофічною:

"Саутгемптону позбавили можливості взяти участь у грі вартістю понад 200 мільйонів фунтів стерлінгів [доходи від виходу в АПЛ], яка так багато значить для наших співробітників, гравців та вболівальників", – заявив Парсонс.

Клуб вказував на історичні прецеденти (зняття очок з Лутона, Дербі, Евертона та фінансові штрафи Лідса й Челсі), стверджуючи, що фінансові наслідки нинішнього рішення роблять його найбільшим штрафом в історії англійського футболу.

Після відхилення апеляції Саутгемптон пообіцяв повернути гроші за квитки всім уболівальникам, які вже придбали їх на скасований для команди фінал на Вемблі. У своїй офіційній заяві клуб зазначив:

"Це надзвичайно розчаровуючий результат... Футбольний клуб Саутгемптон має славну історію та міцний фундамент, але очевидно, що довіру зараз потрібно відновити. Хоча сьогоднішній день є болісним моментом, цей футбольний клуб відреагує зі смиренням, відповідальністю та рішучістю все виправити".