Команда Руслана Костишина жодного разу не програла "гірникам", після повернення тренера на керівну посаду.
21 травня 2026, 17:33
Шахтар — Колос 0:1
Гол: Тахірі, 49
Шахтар: Фесюн — Грам, Бондар (Вінісіус, 59), Назарина (Арройо, 70), Азарові — Марлон Гомес (Криськів, 46), Очеретько (А. Бондаренко, 75), Ізакі — Проспер, Мейрелліш, Невертон (Швед, 59).
Колос: Пахолюк — Поправка, Хрипчук (Понєдєльнік, 75), В. Бондаренко, Рухадзе — Гагнідзе, Степаненко (Еліас Теллес, 62), Ррапай (Денисенко, 75) — Гусол (Кане, 46), Тахірі (Челядін, 79), Салабай.