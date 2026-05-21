Коуч "тигрів" поділився своїми думками та емоціями після гри з Динамо.

Головний тренер Чернігова Валерій Чорний прокоментував поразку своєї команди у фіналі Кубку України проти київського "Динамо" (1:3).

"Ну я думаю, що всі бачили, що не соромно за фінал та поразку – це 100%. Поки я ще нічого не сказав команді, тому що майже всі хлопці ще на полі. Ви бачили ту підтримку, яка в нас була, і кожен хлопець хоче віддячити, і поаплодувати, фотографуватися з тими людьми, які проїхали тисячі кілометрів з різних куточків України. Звичайно, в більшості своїй, ці люди з Чернігова. Я зловив себе на думці, що це неймовірна історія, в якій на Арені-Львів за Чернігів вболіває, мабуть, більше, ніж за київськє Динамо. І це велика наша заслуга. Так, наша казка закінчилась, і завтра не захочеться прокидатись, тому що більше не опинишся в такій атмосфері. Але завтра буде новий день, і ми знову почнемо працювати для того, щоб дарувати радість нашим вболівальникам.

Ми давно знайомі з Ярмоленком, ми разом грали, нас один тренер виховував. Ми досить мало зараз спілкуємося, давно не бачилися, не так багато часу у нас є часу для спілкування. Я йому подякував, він висловив своє захоплення від того, що ми зробили з цим маленьким клубом, як далеко ми зайшли. Тому, коли проти твоєї команди, твого рідного міста, грає, наразі, найтитулованіший і найкращий футболіст нашої країни – це дуже приємно. І я побажаю, щоб він продовжував грати, скільки він зможе і скільки він захоче. І наскільки він буде спроможний конкурувати, але як ви бачите – він ще спроможний, навіть у збірній України.

Щодо інциденту на початку матчу з арбітром – це дуже цікава історія в нашому футболі. Мабуть, вперше тренера вилучили на чотири гри з фінансовими санкціями. І тут десь потрібно поглинути дуже знизу. Ви всі знаєте, що ми подавали позов до Лозанни. Ми подавали, тому що ми хотіли досягти справедливості. Тому що жодного разу під час повномасштабного вторгнення, і під час цієї війни, не одна команда не дозволяла собі поїхати з матчу після закінчення повітряної тривоги. Ми вважаємо, що це дуже і дуже некрасива, і не спортивна історія зі сторони Металіста. Ми намагалися донести всій футбольній Україні, всім людям, що так не можна робити. Але все ж таки керівні футбольні органи нашої держави вирішили по-іншому. І, мабуть, моє покарання – це відлуння цієї історії так само. Ми читали регламентні норми і вирішили, що я зможу бути присутній на лаві для запасних. Я пішов на це свідомо, розуміючи, що покарання для клубу не буде. А покарання для мене я готовий був взяти на себе, і керівництво клубу мене підтримувало. Але, на жаль, перед початком матчу арбітри заборонили мені знаходитись в технічній зоні. І для того, щоб матч продовжувався, щоб не було конфліктної ситуації, для того, щоб висловити подяку тим людям, які приїхали на цей стадіон, щоб з’явилася наша команда на полі, я, звичайно, пішов на трибуну разом з вболівальниками і підтримував свій рідний клуб.

Щодо Безбородька – він дуже досвідчений форвард і, я думаю, що в нього було багато моментів кар’єрі, коли він не забивав, але він найкращий футболіст нашої команди щодо реалізації і у нього не було багато часу, щоб переживати. Ми налаштовували команду на такий самий другий тайм під час перерви, підтримували його і продовжували мріяти. До омріяного кубку в нас вже залишався не матч, а лише тайм.

Щодо Татаренка – звичайно, вся Україна побачила якість цього голкіпера. Так, можливо, деякі моменти завадили йому розкритися трошки раніше, але я вважаю, що мінімум в топ-3 всіх чемпіонатів нашої країни Максим входить. Пропозиції надходять, ці пропозиції досить цікаві, але після сьогоднішнього ми чекаємо пропозиції вже від київського Динамо.

Мрія нашого президента клубу здійснилась – настільки якісно, наскільки ми змогли її здійснити на даному етапі, виходячи з усіх реалій нашого чемпіонату, такої далекої стадії кубку і того кадрового потенціалу, який в нас був. На жаль, він ще не заходив, тому що я зараз тут, на прес-конференції, хлопці там, на полі, і ми хочемо почути від нього слова всі разом. Тому що він така людина, яка викликає величезну повагу. Президент клубу продовжує інвестувати в маленький клуб великого міста, яке знаходиться за 50 кілометрів від ворога. І найголовніше, щоб не тільки ми це цінували, а й ті люди, які керують нашою асоціацією. Тому що завдяки таким, як він, в нашій країні є футбол", - наводить слова Чорного прес-служба клубу.

